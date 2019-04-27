حجز أزيد من 455 ألف منتوج مقلد من قبل الجمارك سنة 2018

حجزت مصالح الجمارك أكثر من 455 ألف منتوج مقلد خلال سنة 2018، حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك.

وحسب معطيات الجمارك “لـوأج”، فإن مصدر أغلبية السلع المقلدة يعود إلى الصين 323 ألف وحدة أي ما نسبته 71 في المائة.

مضيفة أن بقية السلع المقلدة تم استيرادها أساسا من البنغلادش والهند وماليزيا وتركيا بما عدده 7 آلاف وحدة.

وحوالي 2 في المائة من البلدان الأخرى فيما يخص 124 ألف منتج أي حوالي 27 في المائة.

وأما التقسيم حسب طبيعة المنتج، فيوضح أن أدوات الرياضة والنسيج وقطع الغيار وملحقات الهواتف النقالة.

والأدوات الإلكترونية المنزلية والساعات هي الأكثر حجزا سنة 2018 لكونها مقلدة.

وقد بلغت كمية المنتجات المحجوزة خلال لثلاثي الأول لسنة 2019 ما يقدر بـ 320.514 وحدة ما يمثل 70 في المائة.

من مجموع الحجوزات التي قامت بها الجمارك الجزائرية خلال سنة 2018.