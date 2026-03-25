حجز أزيد من 48 ألف قرص مهلوس بوهران

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أن العملية أسفرت عن حجز 48060 قرص مهلوس. من نوع بريغابالين 300 ملغ، كما تم توقيف شخص واحد قُدّم أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة فلاوسن (وهران) لمواصلة الإجراءات القانونية.

