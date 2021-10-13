حجز أزيد من 490 قرص مهلوس نوع إكستازي في سوق أهراس

تمكنت مصالح الجمارك بولاية سوق أهراس من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. العملية نفدها أفراد أعوان الفرقة المتعددة المهام بمداوروش على مستوى الطريق الرابط بين مداوروش وتاورة. وهذا في اطار النشاط العملياتي للفرق الجمركية على مستوى مصالح الجمارك بذات الولاية.

وأسفرت العملية من حجز كمية من الاقراص المهلوسة قدرت بـ 498 قرص نوع إكستازي تم ضبطها. الكمية المحجوزة كانت بحوزة 3 أشخاص من بينهم امرأة تم توقيفهم على متن سيارة نفعية نوع كيا.