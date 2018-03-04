نجح عناصر الشرطة القضائية التابعين لأمن دائرة البياضة بالوادي،من حجز ما قدره 5508 وحدة خمر، من مختلف الأنواع والأحجام،

وحجز شاحنتين من الحجم الصغير وسيارة سياحية .

العملية قام بها عناصر الشرطة بعد إستغلال معلومات مفادها تواجد شاحنات تقوم ببيع وتوزيع المشروبات الكحولية وسط الشباب،

أين سطرت مصالح شرطة البياضة خطة محكمة، نجحـت من خلالها في عمليات متتالية من توقيف 3 شاحنات محملتان بكميات جد معتبرة من المشروبات الكحولية،

الأولى كان بها 4428 قارورة خمر، والثانية كان بها 180 وحدة، والثالثة كان بها426 قارورة خمر، كانت مغطاة بكيس بلاستيكي أسود اللون عليه فضلات الحيوانات قصد تضليل المصالح الأمنية،

فضلا عن حجز مركبة سياحية محملة هي الأخرى محملة بــ474 وحدة من المشروبات الكحولية.