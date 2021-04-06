حجز أزيد من 5 آلاف قرص إجهاض في تمنراست!

عملية الشرطة انتهت بتوقيف 6 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، من توقيف 6 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المواد الصيدلانية المستعملة في عمليات الإجهاض، قدر عددها الإجمالي بـ 5878 قرص من نوع “سيتوتاك”.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات عن وجود مجموعة إجرامية تحاول إدخال كمية من المواد الصيدلانية المضرة بالصحة إلى مدينة تمنراست، وعليه تم تفعيل الجانب الاستعلاماتي وتكثيف نقاط المراقبة والتفتيش، لتتمكن عناصر الفرقة من توقيف مركبة كان على متنها 6 أشخاص، حيث بعد تفتيشها وضبط بداخلها على كمية كبيرة من المواد الصيدلانية المستعملة في عمليات الإجهاض، قدر عددها الإجمالي بـ 5878 قرص، كما تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الجزائرية وعملات أجنبية، ليتم حجزها وتحويلها برفقة المشتبه فيهم إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.

الفرقة أنجزت ملفا قضائيا حول قضية الحيازة على مواد صيدلانية ممنوعة من التداول داخل التراب الوطني مستوردة عن طريق التهريب، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية لاحقا.