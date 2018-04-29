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حجز أزيد من 5 قناطير من المخدارات بمنطقة “المشاميش” بتلمسان

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 5 قناطير من المخدارات بمنطقة “المشاميش” بتلمسان
بقلم أمين مسعودي

 حجزت عناصر الفرقة المتنقّلة بني بوسعيد، بالضبط عند المنطقة المسماة “المشاميش”، بتلمسان5 قناطير من المخدرات، إثر دورية تفتيشية بالمنطقة.

العملية جاءت بعدما لفت انتباههم كيس مشبوه بمحاذاة الجسر، بعد التقرب منه لمعاينته، تبين وجود كمية من المخدرات على شكل حزم مخبأة بإحكام تحت النفق.
يقدر عددها 22 حزمة بوزن إجمالي يقدر بـ: 05 قناطير و 35 كلغ من المخدرات، وعليه تم تحويل الكمية المضبوطة إلى مقر أمن دائرة بني بوسعيد.

وإثر العملية تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، فيما لا يزال التحقيق مفتوح من قبل نفس المصلحة.

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