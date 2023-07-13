حجز أزيد من 5 كلغ كوكايين في وهران

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة. تم حجز خلالها أزيد من 5 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 02 مشتبه فيهما.

العملية تمت بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخصين ينحدران من احدى المناطق الحدودية مع المغرب. تتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة كانا يخططان لتمرير كمية من المخدرات الصلبة على متن مركبة عبر ميناء وهران انطلاقا من إسبانيا.

بعد رصد تحركات هذه المركبة، بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران. تم توقيفها وتفتيشها من قبل مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية وهران، التي ضبطت 05 كلغ و794 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم.

زتم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن جناية استيراد وحيازة ونقل وتخزين. وتسليم المخدرات الصلبة كوكايين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. باستعمال وسائل نقل ذات محرك مع تهريب مواد محظورة مضرة بالصحة العامة من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.