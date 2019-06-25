حجز أزيد من 50 كلغ “زطلة” بعين الدفلى

تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بعين الدفلى، من توقيف مروجة مخدرات بحوزتها 51.8 كيلوغرام من الكيف المعالج،

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،اليوم الثلاثاء، فقد أوقفت مفرزة أخرى بالبويرة، ثلاثة أشخاص وضبطت شاحنة ومركبة محملتين بـ2166 وحدة من مختلف المشروبات .

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، ببرج باجي مختار، منقبا عن الذهب وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع

بالإضافة إلى خمسة أكياس من خليط خام الذهب والحجارة و500 لتر من الوقود ناهيك عن معدات التنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي

87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست، جانت، تيزي وزو وتيارت، يضيف المصدر .