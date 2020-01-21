حجز أزيد من 500 كلغ من الشحوم الحيوانية الفاسدة بأم البواقي

تمكنت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأم البواقي، من حجز أزيد من 500 كيلوغرام من من الشحوم الحيوانية الفاسدة.

وكانت الشحوم محملة داخل شاحنة، وتم العثورعليها على مستوى الحاجز الثابت للشرطة بعاصمة الولاية أم البواقي.

وتبين أن صاحب المحجوزات، والبالغ من العمر 39 سنة، لا يحوز على الشهادة الصحية للمنتوجات الحيوانية.

وبحسب بيان لخلية الإعلام و الإتصال بأمن الولاية، فإن الكمية المحجوزة تم اتلافها بالتنسيق مع المصالح المعنية وذلك بقضية الغش في الرغبات المشروعة للمستهلك.

وعدم الفوترة وانعدام إلزامية شرط النظافة، والنظافة الصحية للمواد الغذائية والسلامة.

بالإضافة الى حيازة ونقل مواد ذات مصدر حيواني غير صالحة للاستهلاك البشري، مع ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.