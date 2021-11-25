حجز أزيد من 5000 قرص مهلوس بالوادي

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية بولاية الوادي من حجز أزيد من 5000 قرص مهلوس، داخل مركبة.

حيث تمكنت من توقيف مركبة تنقل المؤثرات العقلية وحجزت 5220 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخلها.

وبعد استيفأء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورط لوكيل الجمهورية محل الاختصاص.

كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة القرارة بولاية غرداية من الإطاحة بشبكة تروّج الأقراص المهلوسة

وجاءت العملية في إطار الإجراءات الميدانية التي سطرتها مصالح الشرطة بأمن ولاية غرداية لتضييق الخناق على مرتكبي مختلف الجرائم. خاصة ما تعلق بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة القرارة بولاية غرداية من الإطاحة بشبكة تمتهن ترويج المؤثرات العقلية.

حجز 413 قرص مهلوس وتوقيف 4 مروجين

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 413 قرص من المؤثرات العقلية “مخدرات صلبة” وسلاح ناري من الصنف الرابع. ناهيك عن أسلحة بيضاء من الصنف السادس. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم. مع حجز مركبة و هواتف نقالة، وتوقيف 04 أشخاص تترواح أعمارهم بين 26 و 33 سنة قدموا أمام الجهات القضائية.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ منتصف شهر نوفمبر الجاري. بعد عملية ميدانية لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقرارة في غرداية. مكنت من توقيف شخصين على متن مركبة سياحية. أين ضبط بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدات ترويج هذه السموم قدر بـ 103 مليون سنتيم. أين تم تحويلهما مباشرة إلى المصلحة وفتح تحقيقات معمقة في القضية.

التحقيقات المعمقة والتحريات الحثيثة لعناصر الفرقة، بما فيها تمديد الإختصاص لإحدى الولايات المجاورة. مكنت من توقيف شخصين آخرين، مع حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية واسترجاع سلاح ناري من الصنف الرابع غير مرخص عبارة عن بندقية مضخية سوداء اللون، وأسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، عبارة عن سيفين من الحجم الكبير بدون مبرر شرعي.

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