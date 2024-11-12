حجز أزيد من 56 ألف قرص إكستازي بالعاصمة

تمكنت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى بأمن العاصمة، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية، وحجز كمية ضخمة من المهلوسات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الإكستازي” تتكون من 3 أشخاص.

وجاءت العملية إثر إستغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة.

وتوجت التحريات التي قام بها محققي المصلحة بتوقيف المشتبه فيه، رفقة شريكيه.

وتم خلال هذه العملية، حجز 56200 قرص “إكستازي”، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 52 مليون و700 ألف سنتيم. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 2065 أورو.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.