حجز أزيد من 58 طنا من القنب الهندي في الجزائر سنة 2022

تم حجز أزيد من 58 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال سنة 2022. منها 58.78 بالمائة بغرب البلاد.

وحسب حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أوضح أنه تم حجز إجمالي 58.258.031 كيلوغراما من القنب الهندي خلال سنة 2022. وأن 58,87 بالمائة منها على مستوى المنطقة الغربية من الوطن.

وحسب تقرير الديوان، فان 33.18 بالمائة من كميات القنب الهندي المحجوزة، سجلت في المنطقة الجنوبية من الوطن. و 4.79 بالمائة منها بالمنطقة الشرقية للوطن و3.16 بالمائة في المنطقة الوسطى. وفيما يتعلق بالمخدرات الصلبة، فقد تراجعت كمية مخدر الكوكايين المحجوزة في الجزائر خلال سنة 2022 بنسبة 87.94 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

كما تشير ذات الحصيلة إلى حجز أزيد من 11 مليون قرص من المؤثرات العقلية خلال سنة 2022. مسجلة بذلك إرتفاعا بـ 115,50 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

وتكشف حصيلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أيضا، أنه من بين الأشخاص المتورطين. 13.363 من المتاجرين غير الشرعيين. بينما 51.512 من مستهلكي القنب الهندي و20.765 من مروجي المؤثرات العقلية.

وفيما يخص تهريب المخدرات الصلبة، فيتعلق الأمر بـ 671 متاجر و400 متعاط للكوكايين و157 متاجر و150 متعاط للهيروين.

بالمقابل، تشير ذات الاحصائيات إلى معالجة 96.797 قضية خلال سنة 2022. مقابل 59.091 قضية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 63.81 بالمائة.

وأوضح المصدر، أنه من إجمالي هذه القضايا المعالجة، هناك 23.463 قضية متعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات. بالأإضافة كذلك إلى 73.285 قضية أخرى متعلقة بحيازة المخدرات واستهلاكها و49 قضية متعلقة بزراعة القنب الهندي.