حجز أزيد من 58 طن من مادة الشمة غير المعبأة بوهران

تمكن عناصر الدرك الوطني بوهران من حجز أزيد من 58 طن من مادة الشمة غير المعبأة.

كشفت عناصر الدرك الوطني لولاية وهران، اليوم الأربعاء في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن حجز أكثر من 58 طن من مادة الشمة غير المعبأة وتوقيف شخص.

وأشار ذات المصدر أنه وبموجب أمر بالتفتيش، أوقفت عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لوهران شخصا وحجزوا على مستوى مستودعه الواقع ببلدية السانية كان مهيأ بشكل سري على شكل ورشات لصنع تبغ الشمة.

وحجز ثلاث شاحنات وعربة و 16 قنطار من مادة الشمة غير المعبأة و 2345 تغليف، بالإضافة إلى عتاد خاص بصناعة وتعبئة هذه المادة.

كما قام ذات العناصر بحجز داخل مستودع آخر، ملك لنفس المتهم يقع ببلدية الكرمة، 152 طن و 20 كلغ من الشمة و58 طن و7 قناطير و20 كلغ من الشمة غير المعبأة و 1950 علبة للتعبئة اضافة الى عتاد خاص بصناعة و تعبئة هذه المادة.