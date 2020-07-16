حجز أزيد من 580 قارورة خمر داخل مرآب في تيارت

تمكتت فرقة البحث و التحري بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية داخل مسكن بمدينة تيارت.

و علم من مصادر مطلعة ان عملية حجز الكمية المقدرة ب 589 وحدة من الخمور تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح ان قيام شخص بتحويل مرأب مسكنه لتخزين المشروبات الكحولية.

وبعد تفتيشه عثر على 589 وحدة من مختلف الأنواع منها خمور اجنبية الصنع حيث تم حجزها مع مبلغ مالي قدر ب12 مليون من عائدات المتاجرة بها.

كما تم حجز الثلاجة كانت توضع فيها الخمور و سلاح أبيض من الصنف السادس و مركبة كانت تنقل تلك المشروبات.

ومن المنتظر ان يتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.