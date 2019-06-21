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حجز أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج ببومرداس

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج ببومرداس
بقلم شهرزاد مزياني

حجزت مصالح الأمن الوطني، 6 قناطير  و10 كيلو غرام من الكيف المعالج، بولاية بومرداس.


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