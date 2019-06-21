حجز أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج ببومرداس

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تمكنت المجموعة الاقليمية لحرس السواحل بالغزوات ولاية تلمسان، من حجز أزيد من 60 كيلو غرام من الكيف المعالج .
كما تم توقيف 9 تجار مخدرات وضبط…
خرج الجزائريون، في مسيرات للجمعة 18 على التوالي من الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري، ليدرك الحراك شهره الرابع على التوالي.
و لايزال الجزائريون مصرين…
حجزت مصالح الأمن الوطني، 6 قناطير و10 كيلو غرام من الكيف المعالج، بولاية بومرداس.
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