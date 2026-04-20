حجز أزيد من 6 مليون قرص من المقويات والمكملات الجنسية بباتنة

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 6.221.000 قرص من المقويات والمكملات الجنسية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن توقيف خمسة (05) أشخاص، مع حجز شاحنة. ومركبتين كانتا تُستعملان في هذا النشاط غير المشروع.

وتشكل هذه المنتجات مجهولة المصدر خطراً على الصحة لعدم خضوعها للرقابة، واحتمال احتوائها على مواد ضارة.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور