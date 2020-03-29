حجز أزيد من 650 وحدة من المشروبات الكحولية بالشلف

تمكنت فرق الدرك الوطني من حجز أزيد من 650 وحدة مشروبات كحولية بالشلف.

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف نهاية الأسبوع من حجز 696 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع و الأحجام معدة للبيع و الترويج وسط الشباب.

وحسب بيان للدرك الوطني فإن العملية تمت إثر تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة في الأماكن المشبوهة، حيث تم العثور على كمية المشروبات السالفة الذكر معبأة بإحكام داخل مركبة سياحية.

وأشارت ذات المصالح أن المركبة السياحية كانت مركونة على مستوى الطريق السيار شرق –غرب.

وقامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف بفتح تحقيق معمق في القضية للتوصل إلى هوية الفاعلين و تقديمهم أمام العدالة.

وتم تسليم جميع المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة.