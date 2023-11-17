حجز أزيد من 667 ألف قرص مهلوس و70 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع

تمكن عناصر أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع الشرطة القضائية بالمغير. من عملية إحباط تهريب ونقل كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية. ومواد متأتية عن عن طريق التهريب وتفكيك شبكة تتكون من أربعة أفراد.

العملية النوعية جاءت بعد ورود معلومات بنقل المؤثرات العقلية عبر شاحنة مقطورة بخزان مخبأة. بإحكام داخله ليتم حجز أزيد من 667ألف قرص مهلوس و70ألف علبة سجائر أجنبية الصنع. مهربة و2608هاتف نقال متأتي عن طريق التهريب مركبتين سياحيتين.

كما تم توقيف عناصر الشبكة المكونة من أربعة متورطين.

وبعد إجراء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

عبد العالي رحومة