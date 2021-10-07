حجز أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالأغواط، من إحباط عملية تهريب حساسة، وحجز 7518 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين”.

وحسب المديرية العامة للجمارك، فإن العملية تمت على إثر معلومات وردت لقسم الجمارك بالأغواط، مكنت من حجز 7518 قرص من نوع “بريغابالين” 300 ملغ. وكانت الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام تحت غطاء محرك سيارة سياحية.

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