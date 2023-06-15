حجز أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس ببومرداس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بومرداس، بحر الاسبوع المنصرم من معالجة قضيتين متتاليتين تم فيهما حجز أكثر من سبعة آلاف قرص مهلوس.

وقام بالعملية الأولى فرقة مكافحة المخدرات أين تم فيها حجز 5578 قرص مهلوس. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي الكمية تم ضبطها داخل مستودع معزول بإحدى البنايات السكنية متورط فيها شخصين.

بينما القضية الثانية تفذتها فرقة البحث والتدخل أين تم فيها حجز 1500 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية. متورط فيها أربعة أشخاص.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام العدالة.