حجز أزيد من 700 وحدة خمر مختلفة الأنواع بتلمسان

قامت عناصر الأمن الحضري الخامس لأمن ولاية تلمسان، بعملية تفتيش مستودع كائن بحي بوجليدة، أسفرت عن حجز كمية من المشروبات الكحولية بلغت 736 وحدة خمر من مختلف الأحجام و الأنواع.

وذلك استغلالا للمعلومات مفادها، قيام المدعو “إ.ش” بترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية.

وحسب مصادر عليمة، تمثلت المحجوزات في قارورة زجاجية من نوع VOTKA سعة الوحدة 01 لتر، قارورة زجاجية من نوع BLACK LA BELLE سعة الوحدة 01 لتر، قارورة زجاجية من نوع WISKY سعة الوحدة 100 لتر.

كما تم حجز قارورة زجاجية من نوع SIVASE RIGAL سعة الوحدة 01 لتر، 240 قنينة من نوع BOUFORT سعة الوحدة 50 سل، 120 جعة من نوع EXPORT سعة الوحدة 33 سل، 24 قارورة زجاجية من نوع READAL BELLE سعة الوحدة 50 سل.

بالإضافة إلى 36 قارورة زجاجية من نوع PASTIS سعة الوحدة 100 سل، و120 قنينة من نوع HEINKEL سعة الوحدة 33 سل، و192 جعة من نوع B- EXPORT سعة الوحدة 50 سل.

ليتم حجزها مع توقيف وإقتياد المشتبه فيهم المدعو”إ. ش” المدعو “ح. ي” المدعو “ب م” ، ليتم فتح تحقيق معهم.