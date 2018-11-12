حجز أزيد من 750 حبة “إكستازي” بحوزة مروجين في وهران

نجحت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بوهران، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

وينشط بهذه العصابة شخصان يبلغان من العمر 28 سنة و31 سنة، أين تم إلقاء القبض عليهم متلبسين بإبرام صفقة بيع هذه السموم، بينما كانوا على متن سيارة من نوع “بيكانتو”.

حيث وبعد إخضاعهما لتفتيش دقيق، تم العثور بحوزتهما على 788 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي موزعة على 16 كيسا بلاستيكيا.

كما تم في نفس العملية المنفذة من قبل ذات الفرقة من حجز صفيحة مخدرات بوزن 91 غرام وقطع مهيأة للترويج، هاتفين نقالين.

ناهيك عن مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات قدر بـ5500 دج، حيث تم تحويلها لإستكمال التحقيقات معهما قبل تقديمها أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهما.