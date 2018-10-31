حجز أزيد من 77  ألف مواد تبغية مقلدة موجه للاستهلاك في الوادي                          

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة أميه ونسة بولاية الوادي،من حجز كميــة معتبرة من مواد تبغيــة،تمثلت في 7710 وحدة من السجائر و69760 وحدة من الشمة المقلدة.

تعود تفاصيل القضية إلى تفطن عناصر الشرطة بالحاجز الأمنـي،إلى وجود مركبة سياحة تقوم بتجنب الحواجز الثابتة لعناصر الأمــن ،لتقوم من توقيف السيارة وإخضاعها للتفتيش.

أين عثر بداخلها على 4950 وحدة من مادة الشمــة و750 علبة سجائـــر دون أي سند قانوني،ليتم توقيف المركبة واقتياد سائقها إلى مقر الأمن الدائرة .

كما تم حجز كمية أخرى عند مداهمة أحد المستودعات المتواجد بمدينة “الزقــم” ببلدية حساني عبد الكريم ،57325 وحدة من الشمة،إلى جانب 82080 من الفحم الصناعي .

ومواصلة للتحقيق، تم اكتشاف كمية أخرى معتبرة مخبأة بإحدى المستودعات بالقرب من السوق المركزي، وحجز 6960 علبة سجائر، و12435 وحدة من مادة الشمة المقلدة.

ليتم إعداد ملفات قضائية ضد المتورطين،وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.