حجز أزيد من 8 ألاف قارورة خمر مموهة في شاحنة للبصل في ورقلة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة ليلة أمس الأول.

من توقيف شاحنة محملة بكمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية بدون أي سند قانوني.

تفاصيل العملية تعود لاستغلال مصالح الشرطة لمعلومات تفيد محاولة شاب في العشرينيات من العمر إدخال كمية من الخمور إلى ورقلة.

ليتم فـور ذلك نصب حاجز أمني على مستوى أحد المداخل الرئيسية للولاية.

وخلال عملية مراقبة المركبات تم الاشتباه في شاحنة قادمة، ليتم توقيفها بالطريقة القانونية ومراقبة وثائقها.

وأثناء تفتيشها بدقة من طرف عناصر الشرطة، تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية كانت مموهة بإحكام بالبصل.

ليتم تحويل السائق ومرافقه إلى مقر أمن الولاية وحجز الشاحنة والسلعة المقدرة بــ8400 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

وعقب استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد المتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة‎.

عبد العالي رحومة