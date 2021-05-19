حجز أزيد من 8 قناطير “زطلة” في الحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز الجيش من 11 إلى 18 ماي عدة عمليات، تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

وأوقفت مفارز للجيش والدرك وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، تاجري مخدرات.

كما ضبطت 8 قناطير و(56,41) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 19 تاجر مخدرات وحجزت 24487 قرص مهلوس في عمليات مختلفة بنواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس، 147 شخصا.

وحجزت 18 مركبة و165 مولدا كهربائيا و151 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير.

وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 920 كيس من خليط خام الذهب والحجارة.

بينما تم توقيف 3 أشخاص وضبط 18 بندقية صيد خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تبسة وباتنة.

وأحبط حراس الحدود محاولات تهريب 14699 لتر من الوقود، بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.