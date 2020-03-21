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حجز أزيد من 800 وحدة خمر بمعسكر

أخبار الجزائر
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حجز أزيد من 800 وحدة خمر بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة

تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 01، للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 888 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية تمت على اثر معلومات وردت إلى مركز العمليات بالمجموعة، عن طريق خلية الخط الأخضر 1055.

وأفادت المعلومات، قيام احد الأشخاص بتمرير كمية من المشروبات الكحولية، على متن سيارة سياحية نوع رونو سانبول، عبر الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين معسكر وسيدي بلعباس.

وتم على الفور وضع نقطة مراقبة، بالمكان المسمى القواير، من طرف أفراد الفصيلة، الذين كانوا في دورية مبرمجة.

وتم توقيف السيارة، حيثوبعد المراقبة والتفتيش تم العثور على المحجوزات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793345

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