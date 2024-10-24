حجز أزيد من 82 كلغ كوكايين تفوق قيمتها 180 مليار سنتيم

حجزت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، نهاية الأسبوع المنصرم. أزيد من 82 كلغ من الكوكايين، تفوق قيمتها المالية 180 مليار سنتيم.

وتمت هذه العملية النوعية بالتنسيق مع النيابة المختصة.

وأسفرت العملية عن ضبط 7 أشخاص من بينهم إمرأة، وحجز 82.5 كلغ من الكوكايين.

كما تم حجز 08 كلغ من مادة مجهولة المصدر كانت تضاف للكوكايين. 9 مركبات سياحية فاخرة، دراجة نارية. ومبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتاريخ 20 أكتوبر 2024.