حجز أزيد من 8500 قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص في الشلف

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف في عمليتين متفرقتين من توقيف3 أشخاص مشتبه فيهم ينشطون في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

و حجز 8700 قرص مهلوس، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء .

وكانت العملية الأولى التي قامت بهاعناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف،مكنت من توقيف شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

حيث ضبطت بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ7400قرص مهلوس، ومبلغ مالي يقدر بـ175 مليون سنتيم، يعتبر من عائدات الترويج.

في حين مكنت العملية الثانية التي نفذتها فرقة مكافحة المخدرات فقد من توقيف شخصين مشتبه فيهما .

وضبط 1300 قرص مهلوس، و مبلغ مالي قدر ب 9000 دج من عائدات الترويج، يضيف المصدر .

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، و ذلك بعد إستكمال إجراءات التحقيق معهم .