حجز أزيد من 9000 كيس شمة منتهية الصلاحية بورقلة

تمكن عناصر الشرطة بولاية ورقلة، من حجز أزيد من 9000 كيس من مادة تبغ الترشق ( الشمة ) منتهية الصلاحية.

وهذا خلال اليومين الماضيين، مع توقيف صاحبها الذي إستولى على مكتب أحد الخواص .

تفاصيل القضية، بدأت عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى، جراء استلاء شخص مجهول لمكتبه الواقع بأحد الأحياء الشعبية.

لينتقل بعدها عناصر الشرطة إلى عين المكان، وخلال معاينته تم الإكتشاف أن المكتب محتل من طرف شاب في الثلاثينيات من العمر.

حيث إتخذه الموقوف كمأوى للمبيت ومستودع، لتخزين كمية معتبرة من مادة تبغ الترشق (الشمة) بمختلف أنواعها منتهية الصلاحية.

الى جانب مواد أخرى معبأة في سبعة أكياس من الحجم الكبير، ومعدات تستعمل في صناعة الشمة المقلدة بعد مزجها لغرض البيع.

أين تم تحويل الموقوف مباشرة إلى مقر أمن الدائرة قصد التحقيق، حيث تبين أنه قام بسرقة كهرباء المحل أيضا.

وعقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تم إنجاز ملف قضائي جزائي ضد الموقوف.

ليقدم بموجبه بعدها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقه عام حبس نافذ.