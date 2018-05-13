 حجز أزيد 27 من قنطارا من ملح المائدة غير معالج باليود في البيض

حجزت مصالح الامن للبيض أكثر من 27 قنطارا من الملح المائدة غير معالج باليود و50 كلغ من اللحوم البيضاء لا يملك صاحبها الشهادة البيطرية.

وجاءت العملية الاولى، إثر دورية عبر أحياء مدينة البيض، حيث تم توقيف شاحنة، يقودها شخص 29 سنة يقوم ببيع ملح المائدة.

والذي تبين بعد عرضه على أعوان مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك بمديرية التجارة أنه غير مطابق للمواصفات المعمول بها.

فيما تم العملية الثانية حجز 50 كلغ من اللحوم البيضاء وذلك خلال عملية مراقبة لأحد المحلات التجارية لبيع اللحوم بوسط المدينة.

أين تبين أن صاحب المحل والبالغ من العمر 31 سنة لا يملك الشهادة البيطرية المسبقة لتسويق هذه المادة.