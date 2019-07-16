حجز أقراص “الصاروخ” بحوزة طالبتين جامعيتين في قسنطينة

بقلم إ.ب

بقلم إ.ب

تمكنت شرطة قسنطينة من توقيف 4 أشخاص، متلبسين بحيازة كمية من المؤثرات العقلية من الصنف ذو المفعول القوي.

وحسب ما تحصلت عليه “النهار” بشأن أفراد شبكة المخدرات، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 24 و33 سنة، بينهم طالبتان جامعيتان.

وكشفت محاكمة الموقوفين، أن مصالح الأمن تلقت اتصالا من مجهول، للتبليغ عن شبكة مخدرات تخطط لصفقة لشراء حبوب مهلوسة.

وبعد الترصد لأفراد الشبكة، تم توقيفهم جميعا على متن سيارة من نوع “غولف6″، ملك لأحدهم.

وعند تعريضهم للملامسة الجسدية والتفتيش، تم العثور مع الفتاتين على كمية من حبوب “ليريكا” قدرها 29 قرصا.

وقد أنكرت المتهمتان عبر جميع مراحل التحقيق علمهما بوجود كمية المخدرات معهما، مؤكدتان أن الحبوب وضعت في حقائبهما دون علم مسبق منهما.

وشددت الطالبتان على أنهما تعرفتا على شريكيهما منذ فترة جد قصيرة لا تتعدى أسبوع، ملتمستان الصفح من هيئة المحكمة.

أما المتهمان الآخران فقد أكدا براءتهما من تهمة الحيازة، وقالا أنهما كانا على موعد مع الطالبتين لأول مرة.

وقد التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا و200 ألف دينار غرامة، ضد المتهمين، قبل أن يتقرر تأجيل النطق بالحكم.