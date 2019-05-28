حجز أقراص “COMTAN” المهلوسة داخل دراجة نارية في تلمسان

تمكّنت عناصر أمن دائرة الغزوات، من حجز كمية من أقراص مهلوسة، وتوقيف شخصين بالقرب من مسكن أحدهم بحي سيدي اعمر.

وخص بيان من أمن ولاية تلمسان،الذكر بالمدعوين “ب.ي” البالغ 23 سنة رفقة المدعو “ق.أ” 25 سنة، متلبسا بترويج الأقراص المهلوسة.

كما تم حجز وسيلة نقل دراجة نارية من نوع سكوتر OMG، وهاتف نقال يحتوي على شريحتين وبقايا أغلفة للمؤثرات العقلية.

وقدر عدد الأقراص بـ17 قرصا فارفة، كما تم العثور على علبة زجاجية من المؤثرات العقلية “COMTAN”، تحتوي على 30 قرص.

وتم تحويل الدراجة النارية والمشتبه فيهما إلأى مقر الدائرة، وقدم الطرفان بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات.