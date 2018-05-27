حجز أكثرمن 1000 علبة من مواد التجميل المقلدة بالوادي

تمكن أفراد الفرقة الإقتصاديةوالمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من حجز مستحضرات تجميل مقلدة.

أين تم حجز كميات كبيرة من الزيوت ومراهم التجميل مقلدة الصنع لا تحتوي على وسم المنتوج الموجه للإستهلاك وكذا منتجات أجنبية المنشأ.

قام بالعمليةعناصر الفرقة وقد تمكنوا من ضبط 1119 علبة من مواد التجميل مقلدة الصنع.

تعود القضية بعد إستغلال الأمثل للفرقة لمعلومة مؤكدة،وقد تم تحويجميع الموقوفين الى أمن الولاية،ومن ثم إستكملت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تم إعداد ملف قضائي للمتورطين وتقديمهم الى الجهات القضائية بتهمة إرتكاب جرم حيازة وبيع منتج مقلد لا يحوز على وسم منتج موجه للإستهلاك.