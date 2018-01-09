حجز أكثر من ألفين قارورة خمر بالبليدة

في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية البليدة من حجز كمية من الخمور غير المرخصة بإقليم الإختصاص.

بعد ورود معلومات مؤكدة لفرقة البحث والتدخل تمكن عناصر الفرقة، من توقيف شخص كان على متن مركبة من نوع مرسيدس.

وبعد التفتيش تم حجز أكثر من ألفي قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وحجز السلع وتحويل السائق الى المصلحة الولائية لإستكمال إجراءات التحقيق، أين اعترف بالأفعال المنسوبة اليه.

توصلت تحريات الشرطة مع الموقوف لوجود شريكيه في حالة فرار يتم البحث عنهما حاليا .

تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوف وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.