حجز أكثر من ألف قرص «إكستازي» داخل «أومبيلونص» في البليدة !

الشرطة عثرت عليها بحوزة مشتبه فيه معروف لديها

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة من توقيف سائق سيارة إسعاف تابعة لإحدى العيادات الخاصة بحوزته 1040 قرص مهلوس من نوع «إكستازي»، كان يقوم بجلبها من الحدود الغربية للبلاد لإعادة بيعها وترويجها بولايات الوسط، مستعملا سيارة لإسعاف المرضى في عملية نقل الحبوب المهلوسة، وذلك بهدف التمويه وتضليل مصالح الأمن في الحواجز الأمنية.

هذه الطريقة الجديدة المنتهجة من قبل مروجي وتجار السموم في المخدرات والأقراص المهلوسة، تم اكتشافها إثر دورية لعناصر الفرقة الجنائية بمدينة أولاد يعيش.

أين لفت انتباههم شخص مشتبه فيه ومعروف لدى عناصر الأمن بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة على متن سيارة إسعاف تابعة لإحدى العيادات الخاصة ليتم توقيفه.

وبعد عملية تفتيش دقيقة للسيارة عثر بداخلها على 1040 قرص مهلوس من نوع «إكستازي» كانت مخبأة بإحكام تحت مقاعد سيارة الإسعاف.

ليتم اقتياد سائق السيارة إلى مركز الفرقة وفتح تحقيق معه في القضية، أين اعترف بقيامه بجلب الأقراص المهلوسة من إحدى ولايات الغرب.

وبعد الحصول على بإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لمنزل المشتبه فيه، تم العثور بداخله على كمية أخرى من الأقراص المهلوسة، ليتم إنجاز محضر قضائي ضد المشتبه فيه، بعدما وجهت له تهمة المتاجرة في الأقراص المهلوسة والنقل من أجل البيع.

ليجري تقديمه للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعه المؤسسة العقابية وبفتح تحقيق معمق في القضية.