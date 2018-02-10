حجز أكثر من ألف و مائة قرص مخدر بسطيف

حجزت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الطاية بولاية سطيف 1119 قرصا من الأدوية الصيدلانية المخدرة.

وبعد تلقي معلومات مفادها وجود راكب في حافلة قادمة من مدينة قسنطينة إلى مدينة سطيف بحوزته كمية من الأدوية الصيدلانية.

ليتم على إثرها توقيف المركبة و إخضاعها إلى التفتيش، حيث تم ضبط المعني البالغ من العمر 42 سنة.

وبحوزته 1119 قرصا من الأدوية الصيدلانية بدون رخصة قدرت قيمتها المالية ب 119 ألف د.ج.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المتورط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.

الذي أمر إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بسطيف وفقا لذات المصدر.