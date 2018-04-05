حجز أكثر من طن من المكملات الغذائية غير المطابقة للمعايير بقسنطينة

تمكنت فرق قمع الغش ومراقبة النوعية التابعة لمديرية التجارة لولاية قسنطينة من حجز 1.081طنا من المكملات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح رئيس مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة عبد الغاني بونعاس، بأنّ القيمة المالية الإجمالية للسلع المحجوزة تفوق 20 مليون دج.

تمكّنت من خلالها الفرق المختلطة تجارة و صحة من حجز هذه الكميات من المكملات الغذائية.

لعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج مشيرا، وذلك طبقا لتنظيم الجزائري.

وأشار ذات المسؤول أنّه تمّ حجز هذه الكمية التي وصفها بالكبيرة على مستوى سلسلة الوضع رهن الاستهلاك بسلسلة التسويق.

مبرزا أنّه طبقا لبيانات الوسم المرافقة للمنتوج تبين وجود هذا المضاف الغذائي الممنوع في هذه المكملات الغذائية.

و استنادا لذات المصدر فقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدّ المخالفين، وذلك طبقا للقانون المعمول به في مجال حماية المستهلك.