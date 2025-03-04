حجز أكثر من قنطارين من الدجاج الفاسد بأم البواقي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع مديرية التجارة و المصالح البيطرية المختصة. من حجز أكثر من قنطارين من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

العملية جاءت في إطار المخطط الوقائي المشترك الخاص برمضان حفاظا على الصحة العمومية و الوقاية من التسممات الغذائية. على إثر مراقبة ميدانية لمحلين تجاريين ببلدية جليدة، أين تم حجز 204.5 كلغ. كانت معروضة للبيع دون الخضوع للتدابير الصحية المقررة قانونا “دون شهادة بيطرية”.

الكميات المحجوزة تم إتلافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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