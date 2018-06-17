حجز أكثر من قنطارين من الدجاج الفاسد في تيارت

تمكّنت عناصر الدرك الوطني لولاية تيارت من ضبط كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك.

وحسب مصادر النهار، فإن الكميّة المحجوزة كانت على متن سيارة بالطريق الوطني رقم 90 بالولاية.

حيث إستطاعت العناصر توقيف صاحب سيارة الّذي كان يقوم بنقل كمية من اللحوم مقدرة بـ 180 دجاجة. بوزن إجمالي وصل إلى قنطارين و70 كلغ كانت على متن هذه السيارة في ظروف غير مجهزة لنقلها في أحسن الشروط الصحية.

مما إستلزم حجزها ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري الذي أثبت عدم صلاحيتها للإستهلاك.

لتحرر مخالفة نقل مواد سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة بوسائل التبريد.

مع إنعدام قواعد النظافة وحيازة مواد فاسدة بغرض البيع في وقت لازالت المصالح المعنية تحقق في القضية.

ديار بن داود