حجز أكثر من قنطارين من الكوابل النحاسية ببرج بوعريريج

تمكن عناصر الدرك الوطني، ببرج بوعريريج، من حجز 245 كلغ من الكوابل النحاسية، وتوقيف شخصين حسبما أفاده اليوم الخميس، لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، بأنه على إثر ورود معلومات تفيد بقيام شخصين بنقل كمية من الكوابل النحاسية على متن سيارة من نوع فولسفاغن بولو.

تم نصب حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 103، ببلدية عين تسرة برأس الوادي جنوب شرق الولاية.

حيث تم توقيف المركبة و بعد مراقبتها و تفتيشها تم حجز كمية من النحاس تقدر بـ245 كلغ.

كما أسفرت، ذات العملية عن توقيف هذين الشخصين و حجز المركبة، كما تم تحرير محاضر مخالفات في حقهما، بسبب عدم إمتلاك سجل تجاري و حيازة مواد دون فوترة.