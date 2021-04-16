حجز أكثر من قنطارين من “الكيف” وحوالي 300 مليون في مغنية بتلمسان

عملية الجيش تكللت بتوقيف 11 “بارون” وحجز 10 مركبات

تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، مفرزة للجيش الشعبي الوطني بالننسيق مع فرقة البحث والتدخل لأمن تلمسان برفقة جمارك مغنية، من إجهاض صفقة مربحة لتهريب كمية جد ضخمة من المخدرات، والتي كانت في طريقها للتهريب نحو وسط البلاد انطلاقا من مدينة مغنية، ووفق خطة محكمة، طوّقت مصالح الأمن المشتركة موقع الصفقة المتفق عليها، والذي انجر عنه حجز كمية هامة من المخدرات القادمة من المغرب، والتي تجاوز وزنها الإجمالي سقف 74 كلغ، حيث كانت هذه الحمولة مهيأة للشحن والتهريب في موكب من 7 مركبات، منها 5 سيارات ودراجتان ناريتان، أين تم مصادرتها جميعا، فضلا عن توقيف 7 مهربين، تتراوح أعمارهم بين 25 و55 سنة، ناهيك عن استرجاع في نفس العملية النوعية مبلغا ماليا ضخما من عائدات المخدرات قدر بـ 294 مليون سنتيم، إلى جانب 14 هاتفا نقالا كانت تستعمل في التواصل بين المهربين.

في سياق متصل، صادرت قوات الجيش مدعومة بالجمارك قنطارا و 32 كلغ “كيف”، والتي كانت محملة على متن 3 سيارات، وجرى ضبط الممنوعات على مستوى الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين تلمسان وسيدي بلعباس لتأخذ طريقها نحو داخل البلاد، كما تم توقيف 4 مهربين للسموم وإحالتهم على التحقيق في مصدرها ووجهتها.