حجز أكثر من قنطارين من اللحوم في سيدي بلعباس

كثفت شرطة سيدي بلعباس من حملات المراقبة التي شملت العديد من المحلات التجارية خاصة منها القصابات. حيث تمكن أفراد الشرطة بالأمن الحضري التاسع من الوقوف على عدة مخالفات من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك. من بينها حجز 185 كلغ من اللحوم من مختلف الأنواع. على غرار “لحوم بيضاء وحمراء مفرومة- نقانق – أحشاء الدجاج – أحشاء غنم – كبد دجاج” غير صالحة للاستهلاك البشري. ومن شأنها إلحاق أضرار بصحة المستهلك، بالإضافة لـ83 كلغ من اللحوم صالحة للاستهلاك البشري إلا أنها مذبوحة بطريقة غير شرعية.

كما تم حجز الكمية، بعد قيام قوات الشرطة بدوريات مراقبة رفقة مصالح التجارة وترقية الصادرات. بالإضافة إلى المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية. حيث كانت تعرض للبيع على مستوى إحدى القصابات التي كشفت عملية المراقبة أن صاحبها كان يقوم بذبح المواشي. على مستوى المحل المذكور بطريقة غير شرعية ويقوم بالتأشير عليها بختم بيطري مقلد،بعين المكان قبل أن يعرضها للبيع أمام الزبائن. وتم إتلافها وردمها على مستوى المركز التقني لردم النفايات، في حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل التجاري.