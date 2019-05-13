حجز أكثر من قنطارين ونصف دجاج فاسد بالإدريسية غرب ولاية الجلفة

حجز عناصر فرقة الأمن العمومي بدائرة الإدريسية غرب ولاية الجلفة، 252 كيلوغرام و510 غرام من اللحوم البيضاء، غير الصالحة للإستهلاك.

وخلال عملية مراقبة روتينية بالسوق الأسبوعي لذات المدينة، قام بها عناصر الفرقة الأمنية، حجزت الأخيرة كمية معتبرة من اللحوم البيضاء.

والتي تجاوز وزنها الإجمالي الـقنطارين ونصف، حيث كانت معروضة للبيع بطريقة فوضوية من قبل شخصين في العقد الثالث من العمر.

وذكر مصر مطّلع لـ”النهار أونلاين”،بأن العملية جاءت في إطار مراقبة التجارة المنظمة، ومحاربة كل مظاهر الغش عبر الأسواق والمحلات التجارية.

وبعد استدعاء الطبيب البيطري والمكلف بالنظافة وحفظ الصحة، من قبل الجهات المعنية أكد الأخير بعد معاينة الكمية المحجوزة،

عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، حيث تم بعد ذلك إتلافها بحضور أعضاء اللجنة المشتركة، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين.