حجز أكثر من قنطار زطلة بعدة مناطق من الوطن

حجزت وحدات لحرس السواحل، أمس الإثنين، 123,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، إثر عمليات متفرقة بكل من الغزوات وبني صاف.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط عناصر الدرك الوطني، 35 كيلوغرام من الكيف المعالج، بتلمسان.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 منقبين عن الذهب، بتندوف.

وحجزت على إثر هذه العملية، مركبة رباعية الدفع و5 أكياس من خليط الحجارة، وخام الذهب، بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، ومعدات تنقيب عن الذهب.

فيما ضبطت مفرزة أخرى، 5مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط، بجانت.