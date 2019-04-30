حجز أكثر من قنطار زطلة في عدة ولايات من الوطن

تمكنت مصالح الشرطة مؤخرا، من حجز 134 كيلوغرام من الكيف المعالج، و7799 قرص من المؤثرات العقلية، عبر عدد من ولايات من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن، اليوم الثلاثاء، فإن كمية المخدرات المحجوزة، كانت موجهة للترويج الوطني.

وأورد البيان، بأن مصالح الأمن حجزت، 134 كيلوغرام من الكيف المعالج، بكل من ولايات، عين تموشنت وعنابة، وتلمسان وغرداية.

في حين تمكنت قوات الشرطة، من حجز 7799 قرص من المؤثرات العقلية.

وذلك في عمليات متفرقة، بكل ولايات قسنطينة، و عنابة، وتيارت، والجزائر وتبسة.

وتدخل هذه العمليات السابقة، في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات