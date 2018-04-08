حجز أكثر من قنطار من الكيف وتفكيك شبكة مخدرات دولية في تلمسان

الشبكة تنشط بين تلمسان ومعسكر ووهران والمحجوزات كانت مموهة داخل علب
تمكنت، في الساعات الأخيرة، مصالح الأمن العسكري بالتنسيق مع رجال الدرك وحرس الحدود غرب البلاد، من الحيلولة دون إغراق الجزائر العاصمة وضواحيها بكمية جد ضخمة من مادة الكيف المعالج، كانت منقولة في موكب سيارات للتمويه.
على إثر هذه العملية نجحت المصالح المذكورة بالتعاون مع حرس الحدود لولاية تلمسان في تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 6 بارونات يشتغلون على نقل وتوصيل المخدرات من تلمسان نحو معسكر ووهران، على أن تأخذ الممنوعات وجهتها الأخيرة نحو الجزائر العاصمة. وأثمر مخطط قوات الأمن المشتركة بحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج جاوزت قنطار و20 كلغ كانت مضللة في علب صغيرة على شكل علبة السكر للتمويه على أنها مادة غذائية، فضلا عن استرجاع 5 سيارات ومبلغ مالي معتبر مقدر بـ300 مليون سنتيم، كما تم القبض على 6 بارونات جاري التحقيق معهم للإطاحة بباقي شركائهم.
علما أن هذه العملية تأتي يومين بعد تفكيك شبكة كانت بصدد إغراق عاصمة الغرب الجزائري بقرابة 8000 حبة «إكستازي» كانت منقولة من مغنية إلى وهران لترويجها وسط الملاهي الليلية، وتم إثرها توقيف مهربين اثنين وحجز سيارة تستعمل في نقل وترويج الممنوعات.
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