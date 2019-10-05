حجز أكثر من قنطار ونص”زطلة” بمستغانم وتدمير مخبأين للإرهابيين بعين الدفلى

حجز عناصر السواحل، أمس الجمعة، 160 كيلوغرام من الكيف المعالج بمستغانم، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

وكشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأين لإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وأغراض مختلفة، خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى.

كما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في ذات الولاية، يضيف البيان.

فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، مطرقتي ضغط.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان، بسكرة، وعنابة.