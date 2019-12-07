حجز أكثر من كيلوغرام من الكوكايين بحوزة مغترب في ميناء العاصمة

تمكنت مصالح الجمارك العاملة على مستوى ميناء العاصمة، اليوم السبت، من إحباط محاولة لتهريب مخدرات الكوكايين.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الكوكايين المحجوزة كانت بحوزة جزائري مغترب بالخارج.

وقد قدر وزن المخدرات الصلبة المحجوزة بكيلوغرام و50 غراما.

وتفيد المعطيات المتوفرة بشأن عملية الجمارك بأن المغترب صاحب الكوكايين كان قادما على متن باخرة مديتيراني من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية.

وتمت العملية النوعية لمصالح الجمارك على إثر قيام أفرادها بالتفتيش الجسماني لمسافر، مقيم بالخارج، جرى الاشتباه فيه.

وقدرت مصالح الجمارك قيمة المخدرات المحجوزة بأكثر من مليارين و130 مليون سنتيم.