حجز أكثر من مليون قرص مهلوس بتمنراست

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري تمنراست، بالناحية العسكرية السادسة، يوم أمس الأحد، من توقيف شخصين (2) وحجز أكثر من مليون وثمانية وأربعون ألف قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “مواصلة لعمليات محاربة بارونات التهريب وتجار المخدرات، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات. تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، يوم أمس 09 ماي 2026. بعد كمين محكم من توقيف مركبة رباعية الدفع، حيث أسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين (2). وحجز أكثر من مليون وثمانية وأربعون ألف قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، وجهازين (2) إتصالات ثريا”.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي. للتصدي لكل محاولات إدخال والإتجار بهذه السموم في بلادنا.

