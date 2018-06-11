حجز أكثر من نصف طن لحوم غير مراقبة داخل مذبح معتمد في قسنطينة !

أسرّت مصادر مطلعة معلومات تفيد بأن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك بقسنطينة، توصلت إلى رصد نشاط مشبوه لصاحبي مذبح معتمد يقع بمنطقة صالح دراجي القريبة من مدينة الخروب،

وبعد تتبع التحركات بمحيط المسلخ الخاص باللحوم الحمراء، سيما وأنها توحي باستغلاله خارج ساعات العمل وفي غياب المراقبين البيطريين،

تمت مداهمة الموقع بعد تطويقه بإحكام حوالي الساعة منتصف ليلة السبت إلى الأحد، الأمر الذي مكن من ضبط 6 أشخاص متلبسين بذبح الأغنام والأبقار، بينهم 4 جزارين وشخصين آخرين وهما مالكي المذبح في غياب أي متابعة صحية مثلما هو معمول به في كل المذابح المعتمدة،

وخلال تفتيش المكان عثر رجال الدرك على هياكل “جزرات” 4 بقرات و21 خروفا، أما داخل الإسطبل الخاص بالمذبح، فتم اكتشاف 20 خروفا و 4 عجول جاهزة للذبح،

وعند التدقيق في الذبائح التي كانت لحومها ستطرح في السوق بطرق غير قانونية ودون مراقبة بيطرية، اتضح أنها إناث وهو ما تمنعه القوانين المعمول بها لحماية الثروة الحيوانية.

وبعد حجز الوسائل المستعملة وكميات اللحوم التي فاق وزنها 6 قناطير والتي كانت أغلبها في طريقها إلى محلات القصابة بمدينة الخروب والمدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا،

أحيل الموقوفون الستة الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع للتحقيق الأمني الابتدائي ونقل أقوالهم على محاضر سماع قبل إحالتهم على النيابة العامة لدى محكمة الخروب الابتدائية للنظر في التهم إليهم.